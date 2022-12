DIRECT. Nouvel An 2023 : les Français se préparent à tourner la page de l'année 2022

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #NOUVEL_AN

: Bonjour @Non ! et merci pour votre sympathique message. Rassurez-vous, Valentine Pasquesoone prendra ma suite à 16 heures, et demain, ce sera Fabien Jannic-Cherbonnel et Alice Galopin. Bonne fin d'année à vous !

: P ......Terminer l'année avec vous Baietto est un vrai pensum . On fait les fonds de tiroirs chez FI .Vivement la nouvelle année ,sauf s'il faut aussi vous supporter demain ...

: Belle dernière journée de 2022 à toutes et à tous ! Déjà 10 degrés en Bourbonnais !





: Dernier lever de soleil 2022 en Haut Beaujolais.





: Bel couleur du ciel à Lyon en ce dernier jour de 2022.





: Bon bout d'an !! Levé de soleil sur le Pilat





: Bonjour à toute votre équipe. Avec ce lever de soleil du dernier jour de l'année 2022, en provenance de Daix en Bourgogne, je vous souhaite mes meillleurs voeux, une pensée forte aussi pour tous ceux qui aujourd'hui, quelque part, souffrent. Que ce soleil puisse éclairer leur quotidien, lors de cette nouvelle annnée qui se profile. Bien à vous. Jacques





: Vous êtes déjà nombreux à nous envoyer photos et voeux dans les commentaires. Merci à vous :)

: On commence avec un premier point sur l'actualité :



• Trois départements – le Finistère (vent, crues, pluie-inondation), les Côtes-d'Armor (vent) et le Pas-de-Calais (crues) – sont en vigilance orange ce matin. Prudence si vous y habitez.



• Sous l'effet du réchauffement climatique, il va faire anormalement chaud aujourd'hui. "Ce 31 décembre pourrait devenir la journée la plus douce jamais enregistrée pour cette date-là", nous expliquait hier un prévisionniste.



• Face à la flambée des cas en Chine, Paris impose une obligation de test négatif pour les passagers embarquant depuis ce pays vers la France. Le Royaume-Uni et l'Espagne en ont fait de même, par "prudence".



• Comment bien poser ses congés pour profiter au mieux de week-ends prolongés en 2023 ? Réponse avec notre calendrier.