Belgique : des vœux délivrés à domicile par des artistes

C. Chevalier, G. Vandame, M.-E. Masson

Pour bien entamer le début de l'année 2021, la ligue d'improvisation de Comines-Warneton (Belgique) apporte des vœux au domicile des habitants. Samedi 9 janvier, les artistes se déplacent au domicile d'un couple de retraités, missionnés par leur petit-fils. "Je suis enchanté, témoigne le retraité. C'est une belle surprise". "On est là pour apporter des bonnes nouvelles, et je pense que ça fait plaisir", constate François Bravo, membre de la ligue d'improvisation. Quatre équipes sillonnent la ville.

Une cinquantaine de vœux distribués en une journée

Chez Françoise, la commande indique que les vœux doivent prendre la forme d'un conte. "On a des espaces de jeu qui sont un petit peu plus réduits que ce que l'on connaît habituellement, détaille Christophe Courouble, membre de la Compagnie 5G. C'est un petit peu compliqué pour garder les distances, mais bon on essaie d'intégrer ça dans notre jeu". En une journée, les équipes d'improvisation ont distribué une cinquantaine de vœux et rencontré une seule porte close.