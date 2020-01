Besançon : un incendie ravage la fourrière et un supermarché

Dans la nuit du Nouvel An, un incendie criminel lié au banditisme a ravagé la fourrière municipale de Besançon (Doubs). Les flammes se sont propagées jusque dans un parking adjacent, brûlant sur leur passage 127 voitures, et endommageant une centaine d'autres. "J'ai dit : 'Je vais la mettre en sécurité ici', comme je savais que ça va être la nuit du réveillon pour pas qu'ils viennent nous la casser", se désole l'une des victimes, bien malchanceuse. En plus de la fourrière et de ce parking, un centre commercial et un supermarché ont aussi été touchés par l'incendie. Ils devront rester fermés de longs mois.

Un risque sanitaire ?

Au sentiment de gâchis s'ajoute la crainte parmi les habitants du quartier. Depuis le début du feu, une intense fumée stagne autour du foyer. Chez les riverains, on s'interroge sur la présence d'amiante dans ce bâtiment vétuste. Si les pompiers se veulent rassurants, l'Agence régionale de santé (ARS) appelle à éviter tout contact avec les suies, à nettoyer les fenêtres seulement à l'eau et à ne pas utiliser de nettoyeur à haute pression ni d'aspirateur.