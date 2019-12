Strasbourg : avant le Nouvel An, la police et les douanes saisissent de pétards achetés en Allemagne

Samedi, lors d'une opération de contrôle à la frontière, 172 kg avaient été saisis.

Pas de détonation pour le nouvel an. Lundi 30 décembre 2019, policiers et douaniers ont saisi à Strasbourg 35 kg de pétards importés d'Allemagne malgré les interdictions, dans une région où les artifices entraînent à chaque Saint-Sylvestre de graves blessures, voire des décès.

Ces fusées, chandelles et autres pétards partiront en fumée, mais pas comme l'avaient anticipé leurs acheteurs: après confiscation et notification d'un rappel à la loi, ils seront détruits par des artificiers. "L'année dernière, 65 personnes se sont blessées dont 40% de mineurs et quatre qui auront des séquelles définitives", a rappelé le directeur de cabinet du préfet du Bas-Rhin, Dominique Schuffenecker, lors de l'opération de contrôle lundi.

Un arrêté préfectoral sur les pétards

Outre l'interdiction de transporter des pétards dans les transports en commun, ce contrôle visait à faire respecter celle d'en ramener d'Allemagne. "La réglementation est plus libérale en Allemagne donc les gens ont tendance à en acheter là-bas et à les importer pour les utiliser le soir du Nouvel An en Alsace", où la tradition veut que le réveillon soit célébré à grand renfort d'explosions, a rappelé Dominique Schuffenecker.

Comme les années précédentes, un arrêté préfectoral est venu durcir de début décembre à début janvier les règles entourant les pétards dans le Bas-Rhin. Il interdit notamment de les transporter et de les manier dans tous les lieux de grand rassemblement et d'utiliser ceux "susceptibles d'être détournés pour un usage à tir tendu vers les personnes".