Réveillon : les douaniers traquent les pétards à la frontière allemande

Dans le tram de retour d'Allemagne, aucun doute, les policiers et les douaniers vont trouver des pétards interdits d'importation en France par des particuliers. Les petits malins, plus matinaux, sont allés à Kehl, en Allemagne, avant le début des contrôles policiers à la frontière pour acheter leurs pétards. La réglementation allemande est moins restrictive qu'en Alsace, et la tradition est la même : on accueille la nouvelle année au son des pétards.

80 accidents en 2017

Côté Français, les pétards de catégorie 2 et 3 ne sont autorisés aux majeurs que s'ils ont été achetés en France, car trop dangereux. Il y a plusieurs règles pour les manipuler en toute sécurité. Les soignants de SOS Main redoutent toujours la nuit du Nouvel An, car les lésions provoquées par les pétards sont souvent très invalidantes. 80 accidents ont eu lieu l'année dernière dans le Bas-Rhin, contre 40 en 2016. L'augmentation inquiète les pouvoirs publics alors les contrôles frontaliers vont se poursuivre jusqu'au réveillon.