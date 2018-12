Réveillon : derniers préparatifs avant la fête

Un soir de réveillon, qu'importe le costume, pourvu qu'il soit brillant, voyant, affriolant. À Olivet (Loiret), une vendeuse conseille un client qui cherche un déguisement sur le thème des "tropiques". Nadia a quinze ans de métier, une clientèle d'habitués, mais jamais la même demande. Pour fêter 2019, la tendance est aux années folles. "C'est quelque chose qui permet d'être déguisé tout en étant classe, notamment chez la femme", estime Nadia.

"La Casa Del Papel" dans les rayons

La star de cette année, la commerçante l'a repérée devant sa série Netflix préférée : "La Casa Del Papel". "Je l'ai demandé à mes fournisseurs avant qu'ils me proposent le déguisement", lance-t-elle. Ici un costume coûte entre 20 et 50 euros. Une fois le déguisement trouvé, il reste des incontournables pour faire la fête comme les cotillons. Une valeur sûre pour ce magasin. Les retardataires n'ont plus que quelques heures pour mettre les petits plats dans les grands.

