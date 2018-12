Réveillon de la Saint-Sylvestre : les préparatifs culinaires du Nouvel An ont déjà débuté

Dans les allées des Halles de Lyon Paul Bocuse, temple de la gastronomie lyonnaise, quelques clients préparent déjà, samedi 29 décembre, leur réveillon du 31. Huîtres, volaille, foie gras... On goûte, on hésite, on se lance. Derrière les étales et surtout, au comptoir des bistrots, il règne déjà comme une ambiance de Saint-Sylvestre. Les commerçants ont le sourire, la clientèle est au rendez-vous.

Des budgets plus restreints pour la Saint-Sylvestre

Pour l'instant, c'est au téléphone qu'il faut être réactif. Le grand rush est attendu lundi 31 décembre. Bien loin de l'effervescence des halles lyonnaises, un caviste de quartier, rencontré par France 3 prépare lui aussi le prochain réveillon. Pour Noël, le panier moyen était de 60 euros. Il sait que pour la Saint-Sylvestre, les budgets sont souvent plus restreints.





