Pouvoir d’achat : la bonne surprise de 2019

C’est l’Insee qui l’affirme. En 2019, le pouvoir d’achat augmentera de +1,6% pour tous les ménages et même +2,4% de hausse ressentie pour un autre organisme. Il y a d’abord les tarifs de l’électricité gelé et le prix du gaz en baisse mais aussi la revalorisation du Smic de +1,54%. Et en plus, les récentes annonces du gouvernement avec la revalorisation de la prime d’activité, + 90 euros dès le mois de janvier ainsi que la défiscalisation des heures supplémentaires.

Du jamais vu depuis 2007

Il faut remonter à 2007 pour voir une hausse plus importante encore avec +3%. De bonnes prévisions donc pour l’année prochaine qu’il faut toutefois mesurer. "Ce sont des chiffres globaux, certaines personnes vont affirmer qu’elles ne sont pas concernées par l’évolution de ce pouvoir d’achat. D’autres en revanche vont y voir une aubaine", explique l’économiste Jean-Marc Daniel. Mais certains Français doutent de cette augmentation du pouvoir d’achat en raison de la vie quotidienne devenue trop cher.

