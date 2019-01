Nouvel An : les changements en 2019

Il était sur de nombreuses pancartes lors des manifestations des "gilets jaunes" : le pouvoir d'achat. Et cette année, il connaitra des hauts et des bas. Des hauts pour les revenus les plus modestes. C'était l'une des mesures-choc d'Emmanuel Macron : la prime d'activité augmentera de 90 euros. À cela s'ajoutera une hausse du smic de 1,5%, soit 18 euros nets par mois. Concrètement une personne qui touchait 1 185 euros nets par mois passera désormais la barre symbolique des 1 200 euros mensuels.

Deux mauvaises nouvelles

Les heures supplémentaires seront elles désormais exonérées à la fois des charges et d'impôt sur le revenu. Il y a aussi les aides. La prime à la conversion pour l'achat d'un véhicule peu polluant sera doublée : 4 000 euros. Le chèque énergie qui aide les plus modestes à financer leurs dépenses énergétiques est lui aussi revu à la hausse : 50 euros de plus, soit 200 euros en moyenne. Et le minimum vieillesse augmentera de 35 euros. Concernant les prix : une bonne nouvelle. Dès le 1er janvier, le tarif règlementé du gaz va diminuer de 1,9%. Mais deux mauvaises nouvelles : le prix du timbre augmentera de 10%, et celui des cigarettes, +0,20 centime sur certaines marques.

