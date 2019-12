Huîtres : livraison express, de la mer à l'assiette

Plus de 600 kilomètres séparent la pointe du Finistère et Paris. Venue tout droit de Bretagne, la bourriche d'huîtres arrive chez un client. "Je suis très content de la livraison en 24 heures. À peine sorties de l'eau, les huîtres sont sur la table", se réjouit Guillaume Delamare Deboutteville, un consommateur parisien. La veille, les huîtres étaient encore dans un parc situé à Lannilis (Finistère).

30% du chiffre d'affaires réalisé pendant les fêtes pour certaines entreprises

Plus de 500 tonnes d'huîtres sont produites chaque année. Avant la livraison, dernière sortie en mer pour deux ouvriers ostréicoles. "On les stocke en poche pour qu'elles grandissent, puis on ramasse les huîtres pour pouvoir les vendre", détaille l'un d'entre eux. Les huîtres sont plongées dans un bassin pour enlever toutes les impuretés. Après le triage, place à l'emballage selon la taille et la variété. L'entreprise réalise près de 30% de ses ventes pendant les fêtes. Pour l'occasion, les effectifs sont doublés.

