DIRECT. Nouvel An 2019 : regardez les vœux d'Emmanuel Macron aux Français

Ce qu'il faut savoir

Quelle sera la tonalité de son discours ? Emmanuel Macron va tenter de reprendre le cap de son quinquennat en adressant ses vœux aux Français à 20 heures, au moment même où des "gilets jaunes" lui rappelleront leur mécontentement en se retrouvant aux Champs-Elysées. Regardez et commentez ce discours sur franceinfo.

"Autorité et rassemblement". Dans cet ultime discours d'une année qui a vu sa popularité s'effondrer, le président de la République va, selon un proche à l'AFP, parler d'"autorité et de rassemblement", avec le double défi d'apaiser les colères et de relancer son programme de réformes.

L'affaire Benalla en toile de fond. A quelques heures de son allocution, la controverse autour d'Alexandre Benalla a tourné lundi au bras de fer entre l'Elysée et l'ex-chargé de mission, qui assure être resté régulièrement en contact avec le président après son licenciement pour faute grave cet été.

L'allocution du 10 décembre en mémoire. Plus de 23 millions de personnes avaient regardé l'intervention d'Emmanuel Macron à la télévision le 10 décembre – un record pour une intervention politique. Pressé par les revendications des "gilets jaunes", il avait annoncé 10 milliards d'euros d'aides en faveur du pouvoir d'achat.