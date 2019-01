2019 : les nouveau-nés du Nouvel An

Clément doit s'y faire. Naître le 1er janvier confère un statut de star. Le premier bébé 2019 de l'hôpital Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine) est né un peu après minuit avec un mois d'avance et tout l'amour de ses parents, pourtant privés de réveillon. Clément, qui ne pèse guère plus de deux kilos, devra rester encore un peu à la maternité, le temps de trouver l'appétit.

400 000 naissances dans le monde

"On a eu six naissances en huit heures de fin de nuit, donc c'était une belle nuit dans une belle ambiance. Tout le monde est joyeux, tout le monde est heureux, et puis on souhaite encore plus de bonnes choses aux parents", explique Clémentine Grimaud, infirmière puéricultrice à l'hôpital Foch. Pour la nouvelle année, les parents de Clément lui souhaitent "tout le bonheur du monde". Selon l'Unicef, ce 1er janvier, 400 000 enfants vont naître dans le monde.

