Terrorisme : une fusillade meurtrière à Oslo fait deux morts et 21 blessés

Bouquet de fleurs et drapeau arc-en-ciel à la main, la reine de Norvège s'est recueillie, samedi 25 juin, à proximité du lieu de l'attaque. "C'est absolument horrible. On se sent en sécurité, on a envie de sortir le soir, et soudainement ça arrive", commente un homme, venu lui aussi témoigner de sa solidarité. À une heure du matin dans un quartier festif d'Oslo (Norvège), un homme a tiré en direction d'un bar et tué deux personnes. Il a ensuite attaqué un club gay. Au total, la fusillade a fait deux morts et 21 blessés, dont 10 graves.

Connu des services chargés de l'anti-terrorisme

"Je croyais que c'était une simple bagarre. Je me suis précipité, j'ai vu que c'était une fusillade, quelqu'un avec une arme automatique", raconte un témoin. L'homme, arrêté rapidement, est un Norvégien d'origine iranienne de 42 ans. Il était connu des services chargés de l'anti-terrorisme depuis 2015. L'assaillant aurait agi seul. La piste du terrorisme islamisme est privilégiée.