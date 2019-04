Norvège : un restaurant sous la mer

Dîner face à la mer et ses poissons, à cinq mètres de profondeur, c'est désormais possible. Posé dans les eaux froides de la mer du Nord, à l'extrême sud de la Norvège, le premier restaurant sous-marin en Europe est né. "Ici, vous pouvez voir les rochers dehors, vous pouvez voir le ciel, l'eau, c'est assez classique. Ce qui est moins habituel c'est de voir ce qu'il se passe en dessous. D'ici vous pouvez tout voir en même temps", récite Rune Grasdal, architecte du bâtiment Snohetta. Ce restaurant offre, grâce à une vitre géante, une vue hors du commun : le va-et-vient des poissons, l'incroyable vie sous-marine.

Pêcher au pied du restaurant

La construction de ce restaurant a duré six mois. Le bloc central de béton a ensuite été déplacé puis immergé avec 18 points d'ancrage différents. Le chef cuisinier peut sortir du restaurant, perché sur les rochers, et partir à la pêche. "Ça, c'est une algue qui a le goût de la truffe. C'est un peu notre jardin, notre potager. C'est vraiment incroyable que l'on ait juste à marcher deux minutes pour pouvoir trouver ces algues", explique Nicolai Ellitsgaard, chef de cuisine. Les premiers convives arrivent, fascinés : "On voit les poissons, l'ambiance, la lumière, c'est formidable."