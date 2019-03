Norvège : un paquebot en détresse

Sur une mer déchaînée, le Viking Sky à la dérive, frappé par des vagues de 6 à 8 mètres. À bord, des passagers filment les meubles balancés d'un côté à un autre des pièces. Rapidement, l'eau s'infiltre à l'intérieur du navire. Face au danger, les passagers s'équipent de gilets de sauvetage dans le calme. La panne du bateau s'est produite samedi 23 mars, dans l'après-midi dans un endroit réputé dangereux, à deux kilomètres des côtes norvégiennes.

Plusieurs moteurs en panne

Trois des quatre moteurs sont tombés en panne obligeant les secours à évacuer les 1 373 occupants comme un homme de 83 ans qui a dû être hélitreuillé. Les rescapés sont majoritairement Anglais et Américains. "Nous étions entraînés vers les rochers et c'est ce qui nous faisait le plus peur", témoigne un passager. Les moteurs du paquebot ont pu redémarrer dimanche 24 mars, au matin.