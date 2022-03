Norvège : au sud du pays, le florissant commerce des blocs de glace

Dans le sud de la Norvège, la fin de l'hiver est le moment d'une récolte particulière : tracteurs et chariots élévateurs récupèrent de la glace pure. Dans la "ferme" de Thomas Orderud, gérant de Designice, la température ne dépasse jamais -5 degrés. Il vend ses blocs d'une tonne jusqu'à 700 euros. Ses clients sont des hôtels de glace, des sculpteurs sur glace, des réalisateurs de films ou encore des bars branchés. Il vend en moyenne 200 blocs par an. En Europe, la demande est de plus en plus forte.

La renaissance d'une filière

Lorsque la glace atteint 50 cm d'épaisseur, il faut découper. Les ouvriers portent des gilets de sauvetage, car sous leurs pieds, l'eau est à -3 degrés. Le gérant vante une méthode plus écologique. "Pour récolter la glace, on a besoin d'énergie pour les machines, mais c'est très petit, par rapport à ce qu'il faut pour pouvoir fabriquer artificiellement de la glace", avance Thomas Orderud. Au début du XXᵉ siècle, la Norvège était le premier exportateur de glace au monde. La filière s'est effondrée avec l'arrivée des congélateurs et est devenue un marché de niche.