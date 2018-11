Éco/Conso : pourquoi les poux font-ils flamber le prix du saumon ?

Le saumon est un poisson dont le prix ne cesse d'augmenter. 12,51 euros le kilo en 2013, plus de 18 euros en 2018, cela nous donne +47% en 5 ans. Pourquoi cette envolée des prix ? La réponse se trouve au nord, à 1 300 km de Paris, chez le premier producteur mondial de saumon : la Norvège. 60% du saumon d'Atlantique grandit dans les eaux sombres de ces fjords.

Le pou de mer, véritable fléau des fermes aquacoles

L'élevage des saumons se fait dans des fermes aquacoles ultramodernes aux équipements coûteux. Une des cages de la ferme où s'est rendue France 2 mesure 160 mètres de circonférence et 40 mètres de profondeur. Pour nourrir les poissons qui vont grandir dans cette cage pendant un an et demi : des petits granulés. La nourriture est le poste de dépense qui a le plus augmenté ces dernières années. Autre explication de la flambée des prix du saumon : un fléau qui frappe la Norvège. Il s'agit du pou de mer, un minuscule parasite, qui à la faveur de l'élevage intensif s'est sur-développé et cause la mort de milliers de poissons.

