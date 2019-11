Vingt-deux manifestants tués et 180 blessés dans des violences dans le sud de l'Irak

Jeudi est l'une des journées les plus meurtrières depuis le début, le 1er octobre, de cette mobilisation spontanée contre le pouvoir.

Des milliers d'Irakiens participent, jeudi 28 novembre, à un immense cortège funéraire à Nassiriya, malgré un couvre-feu imposé peu avant, a constaté un correspondant de l'AFP. Au moins 22 manifestants ont été tués et plus de 180 blessés, plus tôt dans la journée, dans cette ville du sud de l'Irak, ont indiqué des médecins. Des violences ont éclaté dans cette ville après la tentative des forces de l'ordre de reprendre des ponts occupés par des manifestants antigouvernementaux. Face aux tirs inimterrompus, des combattants tribaux armés se sont déployés et ont bloqué l'autoroute venant de Bagdad pour, disent-ils, empêcher l'arrivée de plus de renforts policiers ou militaires.

Alors que la répression se préparait à Nassiriya, la colère contre Téhéran (très influent voisin de l'Irak) éclatait dans la très symbolique ville sainte chiite de Najaf, plus au nord. Des centaines de manifestants criant "Iran dehors !" et "victoire à l'Irak !" ont brûlé puis investi le consulat de la République islamique dans la ville visitée chaque année par des millions de pèlerins iraniens.

Ces violences marquent une escalade dans le mouvement inédit de contestation du pouvoir. Jeudi est l'une des journées les plus meurtrières depuis le début, le 1er octobre, de cette mobilisation spontanée qui réclame la refonte du système politique et le renouvellement total de la classe dirigeante que les manifestants jugent corrompue et affiliée à diverses capitales qui se disputent l'influence en Irak, en tête desquelles Téhéran.