En Irak, les manifestations continuent après un mois

1 mois de contestation en Irak et la mobilisation ne faiblit pas.

A Bassora , les manifestants désabusés s'en remettent à Dieu.

Des ballons accompagnés de message sont envoyés au ciel.

Comme l'explique Ahmad Abdul Kader, manifestant.

"On en a marre, on nous promet des choses differentes tous les jours, il n 'y a plus que dieu a nos côtés."



Hier le president irakien a proposé la tenue d'élections anticipées :

"Le Premier ministre accepterait de démissionné si les parties s'entendent pour proposer un candidat afin d'éviter le vide constitutionnel."



les manifestants eux restent sourds à ces annonces.

L'association des avocats de Bagdad envisage même de porter plainte contre le gouvernement : près de 250 personnes sont mortes depuis le début de la contestation.

Au milieu des manifestants, ils recueillent les témoignages :

" si quelqu'un est blessé, le barreau est prêt à engager des poursuites pour ceux qui ont subi un accident quelconque", explique Abdullah al-Falahi, avocat



La plupart de ces accidents ont été causés par des gaz lacrymogènes anciens et périmés.