VIDEO. Le colibri, un drôle d'oiseau capable de voler en arrière

Le vol des colibris, toute une technique. Outre leur habileté unique à voler en arrière, ils pratiquent aussi le surplace, notamment pour se nourrir. Ils sont également très rapides, certains volent à plus de cent kilomètres par heure. Grâce à leur grande vitesse, ils arrivent à évaluer la hauteur des obstacles et à les éviter.

Jusqu’à cent battements d’ailes par seconde

Ces capacités s'expliquent par la taille et l'inclinaison de leurs ailes, ainsi que par des mouvements tellement rapides qu'ils sont invisibles à l'œil nu. En moyenne, ils effectuent entre cinquante et soixante battements d'ailes par seconde, certains dépassent même les cent battements par seconde. Pour tenir ce rythme, leur cœur peut battre 3,5 fois plus vite que celui d'un pigeon.