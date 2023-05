Quelque 50 millions de personnes dans le monde vivent "dans des situations d'esclavage moderne", selon un rapport

D'après l'association Walk Free, la Corée du Nord connaît le taux le plus élevé, avec 104,6 personnes en situation d'esclavage moderne pour 1 000 habitants.

La Corée du Nord, l'Erythrée et la Mauritanie sont les pays les plus touchés par l'esclavage moderne, selon le Global Slavery Index (en anglais) publié mercredi 24 mai. Ce dernier note une "aggravation" de la situation dans le monde depuis sa dernière publication il y a cinq ans. Le rapport estime à 50 millions le nombre de personnes qui vivent "dans des situations d'esclavage moderne" en 2021, soit 10 millions de plus qu'en 2016.

Etabli par l'association Walk Free, ce chiffre comprend 28 millions de personnes dans des situations de travail forcé et 22 millions mariées de force. Parmi les situations considérées comme de l'esclavage morderne, elle liste aussi la "servitude pour dette", l'"exploitation sexuelle" ou encore la "vente et exploitation des enfants". Walk Free explique notamment cette aggravation du phénomène par les "conflits armés en hausse et plus complexes" et l'impact de la pandémie de Covid-19.

La Russie aussi citée

Selon le rapport, la Corée du Nord connaît le taux le plus élevé, avec 104,6 personnes en situation d'esclavage moderne pour 1 000 habitants. Arrivent ensuite l'Erythrée (90,3) et la Mauritanie (32), devenue en 1981 le dernier pays à rendre illégal l'esclavage héréditaire. Nombre des pays les plus concernés se trouvent dans des régions "volatiles" en situation de conflit ou d'instabilité politique, où comptent une importante population "vulnérable" comme réfugiés ou travailleurs migrants. Egalement parmi les dix pays les plus touchés figurent l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis. S'y trouvent également la Turquie, "qui accueille des millions de réfugiés syriens", le Tadjikistan, la Russie et l'Afghanistan.