La banque HSBC annonce la suppression d'environ 4 000 emplois dans le monde

Le géant britannique explique devoir faire face à de nombreux défis, la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis et le Brexit.

"Nous annonçons un programme de restructuration". Le géant bancaire britannique HSBC a annoncé lundi 5 août la suppression de 4 000 emplois. "Cela implique (une réduction) de 2% de nos effectifs", soit environ 4 000 des 200 000 salariés du groupe, a expliqué le directeur financier. Ces licenciements vont concerner 4% du montant total des salaires du groupe et vont coûter entre 650 et 700 millions de dollars cette année à HSBC. Les postes à responsabilité sont particulièrement ciblés.

Ces annonces interviennent alors que la banque a dévoilé des résultats en hausse pour le premier semestre avec un bénéfice net en progression de 18,6 % à 8,5 milliards de dollars (7,6 milliards d’euros). HSBC, établie à Londres mais active à travers le monde et surtout en Asie, se dit très vulnérable à la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis. La banque craint aussi le Brexit, et s'inquiète notamment du caractère "hautement incertain" de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Démission surprise du directeur général

La banque a aussi annoncé le départ surprise de son directeur général, John Flint. HSBC n'a pas donné de raison précise pour expliquer ce départ soudain, mais le groupe a déclaré qu'un changement au sommet était nécessaire.

HSBC a précisé qu'il allait rechercher un nouveau dirigeant à la fois en interne et à l'extérieur et que Noel Quinn, chef de la division banque commerciale de HSBC, serait directeur général par intérim. HSBC a enfin décidé de récompenser ses actionnaires en annonçant le lancement imminent d'un programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars maximum.