L'ONU a besoin de 41 milliards de dollars pour l'aide humanitaire d'urgence en 2022

Il faudra à l'ONU au moins 41 milliards de dollars en 2022 pour secourir 183 millions de personnes parmi les plus vulnérables, dans un monde déstabilisé par le Covid-19, les conflits et le dérèglement climatique. Au total, 274 millions de personnes devraient avoir besoin d'une aide d'urgence l'an prochain, soit une personne sur 29 dans le monde, a expliqué le Bureau de coordination des Affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) jeudi 2 décembre. Cela représente un bond de 17% par rapport à une année 2021 déjà record.

Jamais le nombre de personnes ayant besoin d'aide "n'a été aussi élevé", a souligné Martin Griffiths, le sous-secrétaire général de l'ONU aux affaires humanitaires, au cours d'un point de presse à Genève. Selon lui, fournir de l'aide à autant de gens "ne peut pas durer, et pourtant il faut que ça dure". Là où 41 milliards de dollars seront nécessaires en 2022 pour aider les personnes très vulnérables à travers 63 pays, il en fallait 35 milliards en 2021 et moitié moins quatre ans plus tôt.

Le Covid-19 a jeté 20 millions de personnes dans l'extrême pauvreté au cours de l'année écoulée, souligne le rapport. Dans le même temps, le changement climatique et son cortège de catastrophes naturelles pourrait contraindre 216 millions de personnes à trouver refuge ailleurs dans leur propre pays d'ici 2050. "Sans une action durable et immédiate, 2022 pourrait s'avérer catastrophique" dans un monde où 811 millions de personnes sont déjà mal nourries. En 2021, l'OCHA a fourni de l'aide à 107 millions de personnes, soit 70% de celles que l'organisation souhaitait atteindre.