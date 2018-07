Mozambique: le charbon menace le poumon vert du pays

La réserve de Gilé est entrain de mourir. La déforestation menace ce paradis de la biodiversité..

De plus en plus d'agriculteurs viennent cultiver illégalemment en bordure de la réserve.

Mais ce qui détruit le plus rapidement ce poumon vert, c'est la production de charbon. Une ONG française est donc venu enseigner à ces agriculteurs une méthode plus écologique et moins gourmande.



Luis Augusto Agostinho, travailleur du charbon

"Grâce à cette nouvelle technique, on peut désormais produire jusqu'à 6 sacs de charbon. Alors qu'avant avec la même quantité d'arbre".

En plus de protéger la forêt, ces nouvelles techniques ont permis de faire baisser les émissions de Co2. Depuis 5 ans, ce sont 300 000 tonnes de dioxyde de carbone qui n'ont pas été relâchées dans l'atmosphère.