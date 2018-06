Mexique, la danse au service de la cause LGBT

En lieu et place des danseuses, ce sont 20 hommes tous homosexuels qui mélangent les pas traditionnels à la danse moderne."Célébrer notre diversité et notre plénitude sexuelle avec la danse est merveilleux." La compagnie de danse se prépare pour une séance de répétition un peu speciale... la compagnie fête son 7ème anniversaire.

La troupe milite pour le droits des LGBT à exister dans la société mexicaine.

Faire tomber les tabous grace à la danse et aux traditions.