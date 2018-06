Indonésie : Les plats des mariages de luxe redistribués aux pauvres

En moyenne, un Indonésien jette ainsi à la poubelle près de 300 kg de nourriture chaque année. C'est particulièrement vrai lors des mariages. Le nombre d'invités à la cérémonie n'est pas certain, alors les hôtes prévoient des quantités énormes.

A Jakarta, une ONG décidé de distribuer les restes de ces repas aux plus démunis.

Depuis novembre près de 50 couples ont fait don de plus d'une tonne de nourriture...

Pour l'instant limité à la capitale Jakarta, le projet devrait être étendu aux autres villes du pays

"Il y a beaucoup de mariages en Indonésie et beaucoup de nourriture en trop. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont faim, donc ce programme essaie de resserrer le fossé entre les riches et les pauvres" explique Astrid Paramita, fondatrice du mouvement de lutte contre le gaspillage alimentaire "A Blessing To Share".

Ailleurs dans le pays, une autre initiative a été lancée, cette fois pour récupérer les invendus des boulangeries....