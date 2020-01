Virus mortel : l'inquiétude en Chine

À Wuhan, en Chine, un marché aux poissons est fermé. C'est ici que tout a commencé. Les premières victimes d'un virus mystérieux ont été contaminées ici. Deux personnes sont mortes et selon les autorités chinoises, 45 personnes auraient été contaminées. Les scientifiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sont inquiets. "Il est encore tôt, mais il y a des enquêtes pour savoir comment les patients ont été infectés", affirme le docteur Maria Van Kerkhove.

Des victimes au Japon et en Thaïlande

Les scientifiques redoutent que ce nouveau virus soit aussi dangereux que celui du Sras, qui avait fait 650 morts en 2003. À Paris, les chercheurs de l'Institut Pasteur ont commencé à travailler sur la fiche d'identité du virus. "Ce virus a tué deux personnes qui étaient déjà très malades. On n'a pas de donnée qui dit que ce virus est plus dangereux qu'un autre", commente Vincent Enouf, chercheur virologue. Ce virus, parti de chine, a réussi a passer les frontières. Il a contaminé une personne au Japon et une autre en Thaïlande.