VIDEO. La forêt de Sagano, une expérience visuelle et sonore unique

Dans la forêt de Sagano, en pleine ville de Kyōto, des milliers de bambous poussent les uns à côté des autres. Pour plonger au cœur de cet atmosphère unique, il faut s'enfoncer dans le quartier d'Arashiyama où les bâtiment traditionnels côtoient la végétation. L'une des entrées se situe à côté de Tenryu-ji, un temple bouddhiste classé au patrimoine mondial de l'Unesco.

De chaque côté de cette curieuse forêt se dressent des bambous de plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Le chemin, d'environ 500 mètres, peut être parcouru à pied ou à vélo. Ce décor vert émeraude est très prisé des photographes. De plus, il offre une expérience sonore avec le vent qui fait s'entrechoquer les tiges et bruisser les feuilles. Ces sons créent une ambiance paisible et si particulière qu'elle fait partie des "100 paysages sonores du Japon" depuis 1996. Cette liste du ministère de l'Environnement a pour but de préserver des sons importants de la culture japonaise.