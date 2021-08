Tokyo 2020 : les produits dérivés, grands gagnants des Jeux olympiques

Dans les rues de Tokyo (Japon), pas de casquettes ni de t-shirts aux couleurs des Jeux olympiques. Rien d’étonnant dans un pays majoritairement hostile à la tenue de l’évènement. Pourtant, depuis plusieurs jours, les Japonais commencent à se prendre au jeu. "Avant, les JO, ça ne m’intéressait pas vraiment, mais depuis que ça a commencé, j’ai changé d’avis, je trouve ça très excitant", explique une Japonaise. Elle est loin d’être la seule. Dans un centre commercial, une cliente remplit tout un caddie de souvenirs olympiques.

Des ventes au beau fixe

Au total, plus de 7 000 produits dérivés des JO sont proposés à la vente, pin’s, figurines, et même les traditionnelles baguettes, vendus de 5 à 1 000 €, et tous estampillés Tokyo 2020. La tenue officielle de l’équipe olympique du Japon reste toutefois la série de produits la plus vendue. "À chaque fois que les Japonais montent sur le podium, les ventes augmentent", affirme Hikari Iinuma, Responsable du département produits dérivés Tokyo 2020. Elle l’assure également, le coronavirus n’a pas fait baisser les ventes, bien au contraire.