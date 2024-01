Séisme au Japon : des villes transformées en champ de ruines

Au Japon, les séismes ont détruit de nombreux immeubles dans plusieurs villes côtières. Le bilan s’alourdit à 57 morts.

La petite ville côtière de Wajima (Japon) a été changée en champ de ruines. De rares immeubles sont encore debouts parmi les débris fumants. Un bâtiment de six étages a été littéralement renversé à terre par la force du séisme, qui a eu lieu le premier janvier, vers 16 h. Des secousses d’une magnitude de 7,5 sur l’échelle de Richter ont secoué la terre, elles ont provoqué des vagues impressionnantes.

D’éventuelles victimes encore recherchées

Miki Kobayahi, de retour à son domicile, ne peut que constater les dégâts. "Tout s’est écroulé chez moi, ce n’est pas seulement sans dessus-dessous. Le mur s’est effondré, on peut voir à travers les pièces. Je pense que je ne peux plus venir ici." De nombreux bateaux ont été retournés en mer, d’autres ont été projetés sur la terre ferme par la force des vagues. Plus de 30 000 foyers sont toujours privés d’électricité, plusieurs villes n’ont plus accès à l’eau potable. Des files de personnes viennent remplir des bidons d’eau. Au milieu de ce chaos, les pompiers cherchent d’éventuelles victimes et tentent d’éteindre les incendies. Selon les autorités, le bilan est pour l’instant de 57 morts.