Quatre basketteurs japonais renvoyés des Jeux asiatiques après une virée dans un quartier chaud de Jarkarta

Les quatre sportifs ont été renvoyés immédiatement au Japon. Ils sont soupçonnés de s'être rendu dans un hôtel pour avoir des relations sexuelles avec des prostituées.

Quatre basketteurs japonais ont été renvoyés des Jeux asiatiques qui se déroulent en Indonésie. Ils sont soupçonnés d'avoir payé des prostituées à Jakarta pour avoir des relations sexuelles, a annoncé, lundi 20 août, le Comité olympique japonais (COJ).

Les sportifs ont été vus dans la nuit de mercredi à jeudi dans un quartier chaud de Jakarta portant des maillots de l'équipe nationale, a indiqué le COJ lors d'une conférence de presse dans la capitale indonésienne. Le Comité a précisé que les quatre basketteurs avaient été priés de quitter le pays pour rentrer immédiatement au Japon.

"Un sentiment de honte"

"J'éprouve simplement un sentiment de honte. Nous présentons nos plus sincères excuses et avons l'intention de donner à partir de maintenant des conseils détaillés aux athlètes", a déclaré le chef de la mission japonaise, Yasuhiro Yamashita. Les basketteurs japonais avaient dîné en ville et auraient été sollicités dans la rue par des racoleurs les incitant à se rendre dans un hôtel où se trouvaient des femmes.

"Je voudrais présenter mes sincères excuses au public japonais, au COJ et à tous ceux qui soutiennent le basket pour cet incident déplorable", a déclaré de son côté le président de la fédération japonaise de basket, Yuko Mitsuya, dans un communiqué. "Nous devons nous appliquer davantage pour faire en sorte que ce genre de scandale ne se reproduise plus", a-t-il ajouté.