Patrimoine : à la découverte du fabuleux jardin d'Albert Kahn

C’est un écrin de verdure qui permet de faire le tour du monde tout en restant en Île-de-France. Le jardin d’Albert Kahn éblouit quiconque le visite. On peut par exemple observer des cascades jaillissantes et une forêt plantée d’arbres bleus des plateaux africains de l’Atlas. Cette œuvre d’art végétale est due à la passion que le banquier Albert Kahn vouait à l’horticulture et aux cultures lointaines.

Une épopée merveilleuse

Quand le concerné "s’installe en 1892 à Boulogne-sur-Seine, il acquiert uniquement un pavillon et une toute petite parcelle de jardin. Puis il va pendant près de 20 ans acquérir plus de quatre hectares de domaine", explique Magali Mélandri, directrice déléguée à la conservation du musée Albert-Kahn. Après un voyage au Japon, Albert Kahn fait même réaliser un village traditionnel aux décors époustouflants, à l’aide de jardiniers nippons aguerris.

