Les Jeux olympiques de Tokyo 2021 toujours bousculés par le Covid-19

Nous sommes à 100 jours de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo 2021, qui auront lieu le 23 juillet prochain. Mais la menace du Covid-19 plane toujours sur le Japon. Pour rappel, elle aura forcé un report de l’été 2020 à l’été 2021. Selon un dernier sondage, une majorité de Japonais y est opposée et voudrait voir ces jeux reportés à nouveau ou bien carrément annulés. Il y a une recrudescence de la pandémie dans l’archipel : entre 2 000 et 3 000 cas tous les jours. De nouvelles mesures restrictives ont été prises à Tokyo. Les bars et restaurants sont fermés après 20 heures.

Pas de spectateurs étrangers

Mais les organisateurs de ces JO restent confiants et travaillent à des mesures sanitaires très strictes. Les athlètes ne seront pas forcément vaccinés, mais leurs déplacements seront limités. Il n’y aura pas de spectateurs étrangers dans les gradins et dans les stades. Le nombre de place sera limité. L’événement planétaire aura donc lieu dans des conditions très particulières. La télévision sera la reine de l’événement, explique le journaliste de France Télévisions, Arnauld Miguet.