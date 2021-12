Le Japon exécute trois condamnés à mort

"Trois condamnés à mort ont été exécutés aujourd'hui". Une responsable du ministère de la Justice du Japon a fait cette annonce mardi 21 décembre. Il s'agit d'un homme de 65 ans condamné pour le meurtre au marteau et au couteau de sept membres de sa famille et de voisins en 2004, et de deux hommes de 54 et 44 ans condamnés pour un double meurtre commis en 2003, a précisé la responsable. La dernière exécution au Japon remontait à décembre 2019, celle d'un Chinois reconnu coupable des meurtres de quatre membres d'une même famille dans le sud-ouest du pays en 2003.

Le Japon avait exécuté trois condamnés en 2019 et 15 en 2018, dont 13 membres de la secte Aum, impliquée dans un attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo en 1995. Malgré les critiques internationales, la population nippone soutient la peine de mort dont son maintien ou non "est une question cruciale qui concerne les fondements du système de justice pénale japonais", a commenté mardi le secrétaire général adjoint du gouvernement Seiji Kihara. "Alors que des crimes atroces ne cessent d'être commis, la peine de mort doit être imposée à ceux qui ont perpétré des actes d'une gravité et d'une atrocité telles qu'elle est inévitable", a-t-il ajouté. Le Japon compte actuellement plus de 100 condamnés à mort.