Japon : un supermarché du futur

C’est un supermarché où l’intelligence artificielle prend le pas sur celle des clients en les guidant à travers leurs achats. Au Japon, une grande surface est équipée de dizaines de caméras. Elles enregistrent les comportements des clients ainsi que leur liste de courses afin de les conseiller, un peu à l’image de ce que font les sites de vente en ligne. L’idée est d'ailleurs de les concurrencer.

Une carte prépayée

Ce supermarché fait plus de 10 000 m2 de surface. Il dispose de plus de 1500 caméras intelligentes. Elles observent, enregistrent les mouvements des clients dans les allées et déterminent leur âge et leur genre. Tous les clients ont une carte prépayée. Pour s’identifier, on scanne sa carte et on compose son code secret. 3 supermarchés de ce type ouverts 24h sur 24 ont vu le jour. Ce n’est que le début. Bientôt les écrans publicitaires pourraient s’adapter au profil du client. Les prix pourront aussi changer en temps réel pour leur offrir notamment des promotions.

