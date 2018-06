Japon : un séisme de magnitude 5,3 fait au moins deux morts, dont une fillette de 9 ans

Le tremblement de terre s'est produit lundi matin, dans l'Ouest du pays.

Un puissant tremblement de terre a touché l'ouest du Japon lundi 18 juin, tuant au moins deux personnes et provoquant coupures de courant et suspension du trafic ferroviaire à une heure de forte affluence. Ce séisme, de magnitude 5,3 selon l'institut américain USGS, s'est produit à 7h58 heure locale (0h58 en France) près d'Osaka, à une profondeur de 15,4 kilomètres. Aucun alerte au tsunami n'a été émise.

Le porte-parole du gouvernement Yoshihide Suga a confirmé la mort d'une fillette de 9 ans et d'un homme de 80 ans, et indiqué craindre un troisième décès, précisant que 20 personnes avaient été blessées. Selon les médias, l'enfant a été tué par l'effondrement d'un mur bordant une piscine dans son école dans la localité de Takatsuki, au nord d'Osaka.

170 000 foyers privés d'électricité

Le séisme a privé d'électricité plus de 170 000 foyers et temporairement mis à l'arrêt plusieurs lignes de train dont de trains rapides "shinkansen" (TGV locaux). Mais il n'a pas provoqué de mouvement de panique. Les chaînes de télévision montraient des passagers descendant dans le calme sur les voies, à l'aide d'échelles apposées par le personnel du réseau ferroviaire. Au moins un incendie s'est déclaré dans un logement situé au nord de la ville d'Osaka, selon des images qui ont aussi montré une rupture de canalisation d'eau.

Le Japon est situé sur la Ceinture de feu du Pacifique, une vaste zone qui concentre la majeure partie des tremblements de terre et des éruptions volcaniques de la planète. Il subit chaque année plus de 20% des séismes parmi les plus puissants recensés dans le monde.