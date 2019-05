Japon : Shino Matsuda rêve d'une médaille en surf aux JO de Tokyo

C'est la petite reine du surf japonais qui rêve déjà de l'or olympique. À 16 ans, Shino Matsuda se met à l'eau tous les jours à Kamogawa (Japon) avec son style aussi gracieux que combatif sur les vagues. Dans un peu plus d'un an, le surf sera discipline olympique et ce sera dans ces eaux nippones.

Dès 6 ans sur une planche

"La première fois que je suis montée sur une vague, j'ai tout de suite accroché à cette sensation. Il n'y a rien de mieux", confie Shino Matsuda en marchant sur la plage. Ce sont ses parents, tous deux amateurs de surf, qui l'ont initiée. Elle avait six ans. Depuis l'écolière est passée professionnelle. C'est l'une des meilleures Japonaises sur le circuit. Dans cet archipel, le surf connaît un engouement incroyable et il s'apprête à vivre un nouvel âge d'or dans ses vagues à une heure de la capitale. Shino Matsuda, 39e surfeuse mondiale, n'a plus qu'un seul horizon, les JO de 2020.

