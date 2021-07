Japon : les randonnées au mont Fuji sont rouvertes

C'est un paysage féerique, une montagne majestueuse qui se détache à des dizaines de kilomètres. Le mont Fuji est le volcan sacré du Japon. De nombreux randonneurs recherchent le panorama impressionnant au sommet, à 3 776 mètres d'altitude. Un lever de soleil à couper le souffle, c'est la récompense du parcours. "J'ai déjà gravi d'autres montagnes, mais le mont Fuji a quelque chose de particulier. Je le trouve vraiment beau", témoigne Haruka Fujimori, randonneuse.

Randonnée spirituelle

Pour en profiter, il faut se lever tôt, car le soleil apparaît à 4h30 du matin. Pour beaucoup de Japonais, c'est aussi une aventure spirituelle. "À mesure qu'on avance, le paysage autour de nous se dépouille. C'est comme si on se déchargeait des choses futiles, plus on avance, plus on fait face à soi-même", confie Takeo Tokunari, un randonneur. Le mont Fuji demeure un volcan actif malgré son calme apparent.