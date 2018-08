Japon : les proches de Tiphaine Véron se mobilisent

Tiphaine Véron a disparu de Nikko, au Japon, depuis le dimanche 29 juillet. Persuadés qu'elle n'a pas disparu volontairement, ses proches sont arrivés au Japon samedi 4 août et inspectent depuis chaque sentier qu'elle aurait pu emprunter : "On veut savoir ce qui est arrivé à notre sœur, on ne peut pas rester dans l'incertitude toute notre vie. On était en contact avec la police, mais on avait besoin de savoir ce qu'il se passait", explique Damien Véron, l'un des frères de Tiphaine.

Les policiers japonais jugés trop lents

Quand elle a disparu, Tiphaine Véron se trouvait à Nikko (nord-est du Japon), car elle souhaitait visiter cette ville réputée pour ses temples et ses jardins. Elle logeait dans une auberge, où ses affaires et son passeport ont été retrouvés. Partout dans la ville, ses proches ont placardé son avis de recherche. Ils n'écartent aucune piste, mais s'agacent de la lenteur des policiers japonais. "Il y a des collectes d'information de base qui ne sont pas faites, comme recueillir des témoignages de gens de l'hôtel que ma sœur a rencontrés", explique Sybille Véron, sœur de Tiphaine Véron. Les proches de Tiphaine Véron ont écrit à Emmanuel Macron et ils espèrent que les autorités françaises les aideront à faire avancer l'enquête.

