Japon : la grève de la faim d'un père expatrié

Sous les affiches Tokyo 2020, ce n'est pas un combat sportif que mène ce père de famille, mais une lutte contre le gouvernement japonais. Vincent Fichot vient d'entamer son onzième jour de grève de la faim pour récupérer ses deux enfants, enlevés par leur mère japonaise. "Ça c'est ma petite fille qui aura 3 ans au moins de septembre, et ça c'est mon petit garçon qui aura six ans le mois prochain", montre-t-il. Il n'a plus de nouvelles depuis trois ans. En 2018, il est en instance de divorce, lorsque sa femme disparaît en emportant ses enfants avec elle.

Des affaires privées au regard de la loi

"Mon avocat m'a répondu très calmement que mon épouse avait kidnappé mes enfants, et que je ne les reverrais certainement jamais." Depuis, l'ancien trader a tout tenté, rendez-vous avec Emmanuel Macron, lettre aux Nations-Unies, à Interpol, mais le phénomène est courant au Japon. Des mères sont venues le soutenir. Malgré quelques timides soutiens de politiques japonais, la législation au Japon favorise l'enlèvement parental en rendant le dépôt de plainte impossible. Au regard de la loi, c'est une affaire privée, de cadre familial. Le père de 39 ans n'a plus rien à perdre. Il espère que la venue d'Emmanuel Macron à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des JO mettra la pression sur le gouvernement japonais.