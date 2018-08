Japon : inquiétante disparition d'une Française

Au Japon, Sibylle Véron et ses frères enquêtent sur la disparition de leur sœur Tiphaine, dont ils sont sans nouvelles depuis dix jours. La fatigue se lit sur leurs visages mais ils ne veulent rien lâcher pour retrouver leur sœur. Ils sont partis au Japon samedi 4 août, pour suivre pas à pas l'avancée de l'enquête et mener leur investigation. Pour eux, Tiphaine n'a pas pu disparaître volontairement. "Depuis qu'elle est arrivée au Japon, elle n'arrête pas de nous envoyer des photos, elle partage tout, elle était heureuse d'être au Japon, elle a préparé ce voyage depuis six mois. Elle n'avait aucune raison de disparaître dans la nature", raconte Sibylle Véron. La Française se trouvait à Nikko, au nord-est de Tokyo, quand elle a disparu. Elle souhaitait visiter cette ville touristique réputée pour ses temples et jardins. Des touristes allemands disent l'avoir croisé à plusieurs reprises.

Accident ou acte criminel ?

Pour ses proches, les moyens mis en place pour la retrouver sont insuffisants. Pour Sibylle Véron, "Il y a des collectes d'information de base qui ne sont pas faites. Comme recueillir les témoignages de gens de chambres d’hôtel que [Tiphaine] a rencontré". Elle rajoute : "la police n'arrête pas de parler d'accident : peut-être qu'elle serait tombée dans la rivière. Mais dans ces cas là, qu'est-ce qu'ils attendent pour fouiller cette rivière !" Tiphaine Véron est épileptique et la piste du malaise n'est pas écartée par ses proches. La police nipponne dit avoir contacté les hôpitaux de la région en vain.