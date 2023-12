Japon : en manque de nourriture, les ours arrivent en ville

Au Japon, les attaques d’ours se multiplient. Affamés, les animaux n’hésitent pas à se rendre en pleine ville pour trouver de la nourriture.

Un ours sur le bord de la route, un autre qui se faufile entre les voitures. Dans les arbres, près des maisons, ces derniers mois les ours nippons s’approchent dangereusement des habitations. Certains viennent même gratter aux portes, comme à Minamya Izu au Japon. Depuis cet été, 212 personnes ont été agressées par les mammifères.

Le réchauffement climatique en cause

Le 28 septembre, Seishi Sato ramassait des champignons quand il a été pris par surprise par un ours de 60 kg voulant protéger son petit. Il a été blessé à la jambe par des coups de griffes et mordu au bras. "Quand un ours a décidé d’attaquer, on ne peut pas l’arrêter", confie-t-il. D’autres ont moins de chance : depuis le mois d’avril, six personnes sont mortes. Les ours, eux, sont en recherche de nourriture. Le réchauffement climatique est largement responsable. L’hiver tarde, repoussant l’hibernation, et l’été, trop chaud, a privé les ours de glands, baies et châtaignes.