Feuilleton (5/5) : la planète à bicyclette

Entre ciel et mer, la piste cyclable Shimanami Kaido s'étend comme un fil, reliant six îles sans qu'il y ait besoin de prendre le bateau. Tout se fait à vélo,le long des côtes et à travers les forêts. Le parcours de 70 kilomètres enjambe les eaux. Le parcours, sinueux, est encore peu fréquenté, loin des grandes métropoles japonaises, et très simple d'accès : il n'y a qu'à suivre la ligne bleue tracée sur la route.

Chaque île possède sa spécialité culinaire

Paradis du vélo, le parcours de la piste cyclable regorge aussi de sites culturels. Il est par exemple possible de faire une halte à 230 mètres d'altitude, où trônent 700 bouddhas de pierre. "J'ai mis quarante minutes à vélo pour monter jusqu'au parking, et encore quinze autres minutes à pied pour venir jusqu'ici, explique un cycliste amateur. C'était très dur, mais ça vaut le coup." Sur le chemin, chaque île possède sa spécialité culinaire.

Le JT

Les autres sujets du JT