Baleines : le Japon repart à la chasse

Le Japon rouvre la chasse à la baleine, trente ans après y avoir officiellement mis fin. Elles iront droit dans les assiettes des consommateurs japonais. Le pays s'est retiré de la Commission baleinière internationale composée de 89 pays qui œuvrent à la préservation de l'espèce. "Le Japon rejette les lois internationales", déplore Nicola Benyon de l'association Humane Society International. En réalité, depuis 1986, le Japon n'a jamais cessé de pêcher, officiellement pour des raisons scientifiques, mais dans les faits les baleines se retrouvaient sur les marchés.

Une consommation pourtant très faible

Les Japonais en consomment pourtant très peu. 40 grammes en moyenne par an et par personne. Mais le pays est profondément attaché à cette pratique culturelle. Le Japon justifie sa décision par une abondance de certaines espèces et promet de respecter des quotas de pêches, des dispositions illusoires selon les associations écologistes.

Le JT

Les autres sujets du JT