Alors que la crainte d'un "mégaséisme" au Japon se répand, les autorités appellent à éviter les stocks de produits de consommation

Les autorités japonaises appellent à ne pas stocker ou "faire des réserves excessives" de biens de consommation, samedi 10 août, alors que l'inquiétude suscitée par la survenue d'un éventuel "mégaséisme" a provoqué une hausse de la demande. Le ministère de l'Agriculture et de la pêche a exhorté la population à "éviter de faire des réserves excessives" de biens de consommation de première nécessité, dans un message publié vendredi sur le réseau social X.

"Préparez une réserve pour trois jours (de préférence une semaine) par personne", a conseillé le ministère. Samedi, dans un supermarché de Tokyo, une pancarte a été apposée pour s'excuser auprès des clients de la pénurie de certains produits, attribuée aux "informations des médias sur le tremblement de terre". "De potentielles restrictions de vente sont en cours", dévoilait le panneau, ajoutant que l'eau en bouteille était déjà rationnée en raison de l'"instabilité" de l'approvisionnement.

Environ 1 500 secousses par an sur l'archipel

Samedi matin, sur le site web du géant japonais du commerce électronique Rakuten, figuraient parmi les articles les plus recherchés des toilettes portables, des conserves et de l'eau en bouteille. Le mot japonais équivalent au terme "provisions" se hisse parmi les tendances du réseau social X, où des habitants partagent leur inquiétude au sujet de possibles comportements d'achats compulsifs et demandant aux internautes d'agir rationnellement.

"La probabilité que survienne un nouveau tremblement de terre puissant est plus élevée qu'en temps normal, mais cela n'indique pas qu'un séisme se produira avec certitude", avait assuré l'agence météorologique japonaise (JMA) en émettant jeudi un avertissement, après une secousse de magnitude 7,1 qui a fait 14 blessées dans le sud du pays et rendu plus probable un puissant séisme, d'après ses estimations. L'archipel, où habitent quelque 125 millions de personnes, connaît environ 1 500 secousses par an, de faible magnitude pour la plupart.