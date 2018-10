VIDEO. Salvini, le ministre qui fait des selfies... pendant une heure et demie

A chaque fin de meeting, c'est le même rituel : la séance de selfies. Chacune des 2 000 personnes présentes dans la salle peut repartir avec sa photo au côté de Matteo Salvini. Le ministre de l'Intérieur italien a mis l'humour et la provocation au service d'une politique populiste radicale, basée sur les valeurs "justice, sécurité, travail".

Ce sont ses charges anti-migrants qui ont fait le succès du "Capitaine", son surnom en Italie. La proximité qu'il cultive avec ses électeurs n'y est pas pour rien. Un petit mot pour chacun, une blague, un geste affectueux… et les fans deviendront sans doute d'excellents porte-parole. Le marathon de selfies s'achève… une heure et demie plus tard.

Passer du temps avec les gens, le secret de son succès ?

Passer du temps avec les gens, c'est ça, le secret de son succès ? Réponse : "Il n'y pas de secret. C'est juste que tu comprends des choses, sur le jeune homme qui vient d'ouvrir son cabinet médical, la maman qui a un fils autiste… en restant au ministère, tu ne peux pas comprendre tout ça."

Un ministre l'Intérieur qui passe une heure et demie à faire des selfies, c'est du jamais vu, non ? "Oui, c'est vrai, c'est pas commun, admet Salvini. Mais vous voyez, j'ai mes tchats, j'ai mes infos, mes points sur la Libye… donc je suis connecté, même si on fait des photos. Je vous assure que la sécurité des Italiens me tient à cœur."

Extrait de "Veni, Vidi, Salvini", un reportage diffusé dans "Complément d'enquête" le 18 octobre 2018.