VIDEO - Gessica Notaro, nouveau symbole des violences faites aux femmes en Italie

"Je continuerai à parler, pour moi, pour ces femmes qui ne sont plus là et ne peuvent plus raconter, pour ces femmes qui sont enfermées chez elles et n’ont pas la force de réagir. Donc cessez d’insister, car plus vous me direz de me taire, plus je parlerai”, a asséné Gessica Notaro dans l'édition italienne du programme "Danse avec les stars".

Cette ancienne finaliste de Miss Italie est devenue un symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes en Italie. Elle a été attaquée à l’acide par son ex-petit ami, en janvier 2017. À cause de sa présence dans "Danse avec les stars", les avocats de son ex-petit ami l'accusent de mélanger "spectacle et affaire judiciaire”.

Un combat pour faire évoluer la justice

Elle avait témoigné la première fois en avril 2017 dans l'émission Costanzo Show, où elle avait enlevé un voile qui cachait les cicatrices de son visage et laissait voir un bandeau qui cache son œil droit. "Je veux vous montrer ce qu'il m'a fait. Ce n'est pas de l'amour", avait-elle expliqué.

Avant son agression, cette dresseuse dans un parc aquatique avait alerté les autorités judiciaires au sujet du harcèlement qu’elle subissait depuis plusieurs mois.

Elle se bat depuis pour que la justice soit plus efficace.