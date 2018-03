Slovaquie : un journaliste assassiné au cœur de l'Europe

En Slovaquie, c'est désormais une affaire d'État. Les visages de Jan Kuciak et de son épouse font la une des journaux depuis ce week-end. Ce journaliste d'investigation de 27 ans a été tué par balles à son domicile avec sa compagne la semaine dernière. Sur la scène de crime, les enquêteurs ont retrouvé des balles disposées autour des corps, comme si l'assassin avait voulu formuler un avertissement. Car Jan Kuciak et son journal s'apprêtaient à révéler des informations compromettantes contre le gouvernement slovaque, accusé d'être corrompu et lié à la mafia italienne.

La liberté d'expression bafouée au sein de l'UE ?

Jan Kuciak enquêtait notamment le parti du Premier ministre controversé Robert Fico. Accusé de museler la presse dans le pays, ce dernier a tenu une conférence de presse hier pour le moins surprenante, exhibant ces liasses de billets promises à quiconque pourrait livrer des informations sur le crime. Pour Reporters sans frontières (RSF), ce crime qui bouleverse aujourd'hui toute la Slovaquie est révélateur d'une situation inquiétante pour la liberté d'expression de ce pays membre de l'Union européenne.

Le JT

Les autres sujets du JT