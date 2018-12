Sicile : l'Etna est entré en éruption

Hier lundi 24 décembre, l'Etna (Italie) est sorti de son sommeil et une épaisse fumée noire envahit à présent le ciel de la Sicile. Le phénomène est rare. C'est la première éruption latérale du volcan le plus actif d'Europe depuis plus de dix ans. La zone du volcan est secouée par une multitude de petits séismes. "Nous avons enregistré plus de 300 secousses. La plupart d'entre elles se situent à une faible profondeur près des cratères entourant le sommet", explique Eugenio Privitera, le directeur de l'observatoire de l'Etna.

Espace aérien fermé

Il n'y a pas de danger immédiat pour la population, mais dans les villes proches du volcan les conséquences sont visibles, comme à Catane où les voitures et les routes sont couvertes de cendres. Avec le manque de visibilité, l'espace aérien a été fermé. Les vols sont donc annulés et les passagers, eux, s'impatientent. "Nous avons très peu d'informations", souffle une femme. Si cela présente des désagréments pour certains, d'autres admirent une nouvelle fois le spectacle saisissant.





