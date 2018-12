Sicile : l'Etna en entré en éruption

C'est le plus grand volcan d'Europe en activité. Depuis lundi 24 décembre, l'Etna (Italie) crache un panache de cendres. La colonne de fumée haute de plusieurs kilomètres semble immobile et reste inoffensive. L’éruption attire de nombreux curieux, mais il faut attendre la nuit pour distinguer des coulées de lave au travers des cendres.

Aucun risque pour les habitants

Plus de 300 secousses sismiques légères ont été détectées autour du volcan. Pour les autorités, ce réveil de l'Etna n'est pas dangereux. "Bien sûr si la situation évolue, si l'éruption devient plus puissante, cela peut poser problème. Mais pour l'instant il n'y a aucun risque pour les habitants. Le seul problème, ce sont les cendres qui retombent à cause du vent", témoigne Nicola Alleruzzo, directeur régional de la protection civile au service de sismologie. L'aéroport de Catane tourne au ralenti, car une partie de l'espace aérien reste fermé.